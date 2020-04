Freizeit: Bücherwürmer können bald wieder Lesestoff abholen

Friesoythe Gute Nachrichten für Leseratten: Am Montag, 4. Mai, öffnen sowohl die Bücherei St. Marien in Friesoythe als auch die Bücherei St. Vitus in Altenoythe wieder ihre Türen. Alle bereits entliehenen Medien werden bis zum 4. Juni verlängert, so dass genug Zeit zur Rückgabe bleibt, teilte das Büchereiteam nun mit.

Das Team bittet die Besucherinnen und Besucher jedoch, folgende Hygienevorschriften einzuhalten: Wenn möglich sollten sie eine Schutzmaske tragen und vor dem Betreten des Büchereiraumes die Hände an der Desinfektionsstelle desinfizieren. Außerdem möglichst wenige Personen eines Haushalts die Bücherei zusammen besuchen, da sich nur eine bestimmte Personenzahl gleichzeitig im Büchereiraum aufhalten darf. Dabei gilt es, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besuchern einzuhalten. Alle Medien werden nach der Rückgabe desinfiziert.

Das Büchereiteam hat während der coronabedingten Schließung zahlreiche neue Romane, Kinderbücher, Bilderbücher und Spiele eingearbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich sehr, bald wieder persönlich für die Kundinnen und Kunden da zu sein.

Bis zur offiziellen Wiederöffnung der Bücherei St. Marien können Medien weiterhin online bestellt werden. Montags und donnerstags werden sie dann direkt nach Hause gebracht.

Öffnungszeiten der Bücherei St. Marien: Montag bis Mittwoch: 15 bis 17.30 Uhr; Donnerstag: 17.30 bis 19 Uhr; Sonntag: 10 bis 12 Uhr.