Friesoythe Die Daten konnten nicht schlechter sein. Ein 35 Jahre alter Mann aus Friesoythe begeht seit 19 Jahren Straftaten und ist 17 Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einschlägig vorbestraft. Trotzdem begehrte der Angeklagte am Montag in einer Berufungsverhandlung vor dem Oldenburger Landgericht für die 18. Fahrt ohne Fahrerlaubnis noch eine Bewährungsstrafe.

Mit seiner Berufung griff der Angeklagte ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes an. Das hatte ihn erstinstanzlich wegen der 18. Fahrt ohne Fahrerlaubnis zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Dabei bleibt es auch. Das Landgericht hat die Berufung des Angeklagten verworfen. Nicht einmal am Horizont sei etwas zu erkennen, was nach einer günstigen Sozialprognose als Vorbedingung für eine Bewährungsstrafe aussehen würde, sagte die Vorsitzende Richterin.

Der 35-Jährige, der bereits fünfeinhalb Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen hat, ist drogenabhängig. Er befindet sich in einem Methadon-Programm, hat aber starken „Beikonsum“. Als er in Friesoythe während seiner letzten führerscheinlosen Fahrt kontrolliert wurde, stand er stark unter Kokaineinfluss. Er war auf dem Weg zu seinem Methadon-Arzt gewesen, um sich dort die Ersatzdroge abzuholen. Nur: Der Arzt hat seine Praxis in Münster – ein langer Weg ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Der Cloppenburger Richter hatte dem Angeklagten bereits vor zehn Jahren gesagt, dass ihm eine günstige Sozialprognose nicht mehr zu stellen sei. Hätte sich der Angeklagte allerdings in den letzten zehn Jahren nichts mehr zuschulden kommen lassen, wäre er wohl mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Nur hatte er in den letzten zehn Jahren unzählige Straftaten begangen, hatte Dutzende von Urteilen kassiert und saß in dieser Zeit auch schon im Gefängnis. Nun muss der Angeklagte erneut ins Gefängnis und das länger als nur für sechs Monate. Frühere Bewährungen werden widerrufen. Die Strafen müssen zusätzlich verbüßt werden.