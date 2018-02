Grünes Licht für Straßenausbau

Friesoythe

Für den Ausbau des Bookgastweges in Friesoythe wurde am Mittwochabend im Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschusses ein Erschließungsplan vorgestellt. Der 550 Meter lange Ausbau wird rund 578.000 Euro kosten. Die Anlieger sollen sich mit 90 Prozent an den Kosten beteiligen. Der Ausschuss stimmte geschlossen einer entsprechenden Beschlussvorlage zu. Auch der Koppelweg soll ausgebaut werden. Das soll allerdings erst geschehen, wenn der Boogkastweg fertig ist.