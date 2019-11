Friesoythe Die Geschichte der Stadt Friesoythe ist eng mit den Schmieden verbunden. Dieses Handwerk „lebt“ heute vor allem weiter durch zahlreiche Metallbaubetriebe in unserer Stadt. Vergangenheit und Gegenwart sind daher eng miteinander verbunden. Die Stadt Friesoythe möchte diese Tradition pflegen und begeht auch in diesem Jahr den Schmiedegildetag.

Vor dem Empfang am Samstag, 30. November, im Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr mit einer ökumenischen Andacht an der Friedensglocke im Stadtpark. Dechant Michael Borth und Pfarrer Joachim Prunzel werden die Andacht gestalten. Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurde der Schmiedegildetag jährlich am 30. November gefeiert und mit einem Gottesdienst begonnen, denn mit dem Treffen wollte man damals Streitigkeiten beilegen und Frieden stiften.

Prof. Dr. Uwe Meiners, ehemaliger Direktor des Cloppenburger Museumsdorfes, ist in diesem Jahr Ehrengast der Stadt anlässlich des Schmiedegildetages. Er wird über „Chancen regionaler Kultur – Friesoythe im Oldenburger Münsterland“ referieren.

Neben geladenen Gästen sind in diesem Jahr auch wieder interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Schmiedegildetag herzlich eingeladen. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitte bis zum Montag, 25. November, im Rathaus am Stadtpark unter der Telefon 0 44 91/92 930 anmelden.