Friesoythe Als sich der Verein „Altes Stadttor Lange Pforte Hansestadt Friesoythe“ 1998 gründete, war sein Ziel klar definiert: Der Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadttores Lange Pforte in Originalgröße. Wie so etwas aussehen könnte, hatte der Verein bei der 700-Jahr-Feier der Stadt Friesoythe eindrucksvoll bewiesen. Am historischen Standort an der Ecke Bahnhofstraße/Burgstraße wurde ein maßstabgetreues Modell aufgebaut. Doch auch 22 Jahre nach Vereinsgründung wurde das Ziel nicht erreicht. Zum Teil hatte es verkehrs- und baurechtliche Gründe, zum Teil lag es auch am Widerstand einiger Anlieger.

Als Kompromiss hatte der Verein ein Denkmal im Maßstab 1:10 in Auftrag gegeben. Unterstützt wurde das Projekt vom Heimatverein Friesoythe und dem Aktionskreis „Wir verschönern unsere Stadt“. Im September 2019 konnte das 80 000 Euro teure und ausschließlich durch Spenden finanzierte Modell „Lange Pforte“ in unmittelbarer Nähe zum Originalstandort enthüllt werden.

Damit sieht der Verein „Altes Stadttor Lange Pforte Hansestadt Friesoythe“ zumindest teilweise seinen Zweck erfüllt. Daher soll auf der nächsten Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins beschlossen werden. die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Alte Wassermühle in Friesoythe. Vorsitzender Georg Litmathe hofft auf eine rege Teilnahme an der „entscheidenden Versammlung“.