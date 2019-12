Ideen für Dörfer sammeln

Friesoythe Neuvrees, Markhausen, Thüle und Gehlenberg gehen neue Wege: Als Dorfregion Friesoythe-Süd nehmen sie am niedersächsischen Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ teil. Das teilte die Friesoyther Stadtverwaltung jetzt mit. Ziel des Vorhabens ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam Projektideen entwickeln, damit Friesoythe-Süd auch in Zukunft lebenswert bleibt. Offizieller Startschuss für die „Soziale Dorfentwicklung“ ist eine Einwohnerversammlung am Donnerstag, 9. Januar, im Dorfgemeinschaftshaus Neuvrees.

Das Modellvorhaben des Landes Niedersachsen wird in elf verschiedenen Dorfregionen durchgeführt und stellt anders als die bisherige Dorfentwicklung das Miteinander vor Ort in den Mittelpunkt. In der Sozialen Dorfentwicklung geht es weniger um infrastrukturelle Maßnahmen als um die Stärkung der Dorfgemeinschaft.

In Friesoythe-Süd sind laut Verwaltung bereits zahlreiche Initiativen vorhanden. Einige von ihnen stellen sich und ihre Arbeit auf der Einwohnerversammlung vor. Darüber hinaus gibt es eine Projektbörse, die weitere Informationen über verschiedene Initiativen vor Ort bietet. Im nächsten Schritt sind die Einwohner gefragt: Sie sollen Punkte nennen, die sie besonders an ihrem Ort schätzen und die ihrer Ansicht nach die Dorfregion ausmachen. „Ich hoffe, dass sich möglichst viele Leute einbringen – nur so kann eine Dorfentwicklung wirklich sozial sein“, so Bürgermeister Sven Stratmann.