Irmgard Nonnenmacher Ist Gestorben: Trauer um Friesoyther Kauffrau

Friesoythe Sie war für mehrere Jahrzehnte das Gesicht des Friesoyther Modehaus Berssenbrügge an der Kirchstraße: Irmgard Nonnenmacher (geb. Berssenbrügge) ist am Donnerstag, 13. August, im Alter von 72 Jahren verstorben. „Dieser Laden ist mein Leben“, sagte sie noch im Februar 2019 in unserer Zeitung. Noch im gleichen Monat musste die Geschäftsfrau das Traditionshaus schließen. Fast 53 Jahre führte sie das Modehaus, das von ihren Eltern Gerhard und Rosa Berssenbrügge gegründet worden war.

Sie hinterlässt ihren Ehemann, zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.

Online kondolieren unter www.nwz-trauer.de