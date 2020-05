Kabel und Diesel gestohlen

Friesoythe In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine Transformatorenstation am Griesen Stein in Friesoythe gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurden Kupferkabel entwendet. Zudem wurden von einem dort abgestellten Bagger Diesel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen