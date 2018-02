Kein Licht am Grünen Hof

Friesoythe In den letzten Tagen kam es zu einem weiträumigen Totalausfall der Straßenbeleuchtung im Bereich „Grüner Hof“ in Friesoythe. „Bei Arbeiten der Versorgungsträger wurde ein wichtiges Beleuchtungskabel beschädigt. Da der Schaden bei einer Pressung entstanden ist, war der genaue Schadensort schwierig zu ermitteln“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mit. „ Aufgrund von Schwierigkeiten, die sich bei der Reparatur ergeben haben, wird nun eine alternative Einspeisung erstellt“, heißt es weiter.

Es werde seit Dienstagmorgen intensiv an der Wiederherstellung der Beleuchtungsanlage gearbeitet – man hofft, die Arbeiten kurzfristig zum Abschluss bringen zu können.