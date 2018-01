Kennzeichen manipuliert

Friesoythe Ein Fahrer war mit seinem Pkw am vergangenen Freitag, 26. Januar, in Friesoythe unterwegs, obwohl dieser nach Angaben der Polizei nicht mehr zugelassen war und die Kennzeichen zuvor entstempelt worden waren. Bei einer gemeinsamen Überprüfung durch den Landkreis Cloppenburg und der Polizei konnte eine Manipulation am Kennzeichen durch Anbringen einer nicht zum Kennzeichen zugehörigen HU-Plakette festgestellt werden. Gegen den Fahrzeughalter und -nutzer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.