Friesoythe In der Zeit von Sonntag, 16. September, 13.30 Uhr, bis Montag, 17. September, 14.30 Uhr, haben unbekannte Täter in Friesoythe an zwei Renault-Transportern die amtlichen Kennzeichen CLP-DE 25 und CLP-DE 41 entwendet. Die beiden Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben im genannten Tatzeitraum im Gewerbepark Pirgol geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.