Friesoythe Martin Brüggemann ist das „Urgestein“ der Kolpingfamilie Friesoythe. Jahrzehntelang leitete er den Gesellenverein. Vor einiger Zeit gab er das Amt in jüngerer Hände. Doch Kolpingmitglied ist Brüggemann nach wie vor. Und so konnte er auf der vergangenen Generalversammlung für seine mittlerweile 65-jährige Treue zu Kolping geehrt werden. Vorsitzender Elimar Teipen konnte aber auch an Hans Kramer für 60 Jahre in der Kolpingfamilie, Josef Ovelgönne für 50 Jahre und Heinz Huntemann für 40 Jahre Ehrenurkunden überreichen. Besonders erfreulich war auch die Aufnahme von zwölf neuen Mitgliedern in die Familie.

Teipen blickte auch auf viele gelungene Aktionen und Veranstaltungen zurück. So wurden zum Beispiel bei der Nikolausaktion, die traditionell vom Kolping organisiert wird, 170 Friesoyther Familien besucht. Neben einigen Betriebsbesichtigungen gab es auch Informationsveranstaltungen etwa zu Erbrecht, Patientenverfügung, Flüchtlinge im Oldenburger Land, Fake News und Christentum/Islam.

Wie der Vorsitzende weiter ausführte, unterhält die Kolpingfamilie seit einigen Jahren einen Altkleidercontainer. Dieser Container steht auf dem Gelände der Wertstoffsammelstelle der Stadt Friesoythe an der Grünen Straße.

In diesem Container werden hauptsächlich „wiederverwertbare Kleidungsstücke“ gesammelt. „Diese Kleidungsstücke werden in Kolpingwerkstätten zur Weiternutzung aufbereitet und wandern nicht in den Schredder“, betonte Teipen. Erträge aus diesen Sammlungen gehen nahezu komplett in soziale Einrichtungen.

Die Öffnungszeiten an der Grünen Straße: Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.