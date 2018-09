Mit 2,2 Promille Unfall verursacht

Friesoythe Einen Unfall unter Alkoholeinfluss (2,2 Promille) hat am Samstag um 1.30 Uhr ein 21-jähriger Friesoyther in Friesoythe-Ellerbrock verursacht. Er befuhr die Friesoyther Straße in Richtung Markhausen. In Höhe des fest installierten Blitzers verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die Leitplanke, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Er hat mit einer mehrmonatigen Führerscheinsperre sowie einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.