Friesoythe In Friesoythe ist es am Freitag, 7. September, gegen 12.40 Uhr auf der Straße Grüner Hof zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, streifte ein 62-jähriger Busfahrer aus Edewecht mit dem Heck seines Busses einen auf dem rechten Parkstreifen abgestellten Pkw, als er von der Straße Grüner Hof nach links in den Scheefenkamp abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.