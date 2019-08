Mit Wagen gegen Zapfsäule

Friesoythe Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe ist am Dienstag, 13. August, um 2.30 Uhr mit ihrem Wagen gegen eine Zapfsäule einer Tankstelle an der Straße Grüner Hof in Friesoythe gefahren. Die Polizisten stellten zudem vor Ort fest, dass sie keinen Führerschein hat. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,39 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.