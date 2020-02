Friesoythe „Er hat diese Auszeichnung einfach verdient“, sagte der erste Vorsitzende des Kolping-Blasorchesters Friesoythe, Jan Hendrik Millhahn, über den Musiker des Jahres 2019 Gerd Tholen. Dieser ist seit 40 Jahren Mitglied im Orchester, ehemaliges Vorstandsmitglied und immer zur Hand, wenn man jemanden brauche.

Musiker werden Wer sich für eine Mitgliedschaft im Orchester interessiert, kann sich jederzeit beim Vorsitzenden Jan Hendrik Millhahn unter Telefon 0170/5437651 melden oder sich donnerstags ab 20 Uhr während der wöchentlichen Probe im Gildehaus an der Thüler Straße über den Verein informieren. Per Mail ist das Orchester unter info@kbo-friesoythe.de zu erreichen. Willkommen sind alle, die bereits ein Instrument spielen oder das Spielen eines Instruments erlernen möchten. Im vergangenen Jahr gab es 40 Übungsabende und 22 Auftritte für das Orchester.Die Friesoyther Musiker begleiteten unter anderem mehrere kirchliche Veranstaltungen, die Schützenfeste in Wüsting, Bösel, Friesoythe und Kampe, spielten während der Maitage, beim Eisenfest und dem Münsterlandtag. Zudem gab es ein Weihnachtskonzert.

Insgesamt zeigte sich Dirigent Bernfried Eilers sehr zufrieden mit der Beteiligung an Übungsabenden und Auftritten. Dies erhoffe er sich auch für die Zukunft. Dem Orchester konnte außerdem von Kassenführerin Nicole Tiedeken ein hervorragender Kassenbestand präsentiert werden. Das sei besonders erfreulich, da durch die Anschaffung neuer Uniformen große Ausgaben auf den Verein zugekommen sind.

Für das kommende Jahr seien schon viele interessante Auftritte und Veranstaltungen geplant. „Der Terminkalender ist schon gut gefüllt“, betont Millhahn.

Neben der Ernennung des Musikers des Jahres wurden auf der jährlichen Mitgliederversammlung langjährige Mitglieder ausgezeichnet: So wurden Finja Eberlei und Annika Häberlein für fünfjährige Mitgliedschaft, Sabina Brendler und Sasha Brendler für zehnjährige Mitgliedschaft, Heike Hinrichs und Vera Kathmann für 15-jährige Mitgliedschaft, sowie Jan Hendrik Millhahn für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft in dem Orchester erhielten Norbert Moormann und Gerd Tholen. Weiterhin gab es eine kleine Auszeichnung für die Mitglieder des Vereines, die am häufigsten bei den Übungsstunden waren.