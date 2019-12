Friesoythe Es gibt wohl kaum einen anderen Tag im Jahr, an dem so viele Bräuche und Traditionen gepflegt werden wie an Silvester. Im Fernsehen sind es „Dinner for One“ und „Der Silvesterpunsch“, bei manchen gehören Tunscheren dazu oder das Entzünden von Wunderkerzen. Fester Bestandteil im Traditionskalender der Friesoyther NWZ-Redaktion ist das Bleigießen zum Jahresabschluss. Seit 2017 findet das aber nur noch in der umweltverträglicheren Variante mit Wachs statt.

• Reiner KRamer

„Insel“ – die Deutung des erstarrten Wachses in diese Richtung ist ja fast schon ein Reflex. War im vergangenen Jahr auch so. Bei genauerer Betrachtung und mehrmaligem Wenden im Wasserbad lässt sich eine Ziege erkennen, genauer: ein Ziegenbock. Dazu muss ich ehrlicherweise einige Ausformungen ignorieren. Die könnten aber auch als Grasbüschel durchgehen. Was heißt das nun? „Den kürzesten Weg wählen“ rät mir das Internetportal für das nächste Jahr, nachdem ich auf der Packung nicht fündig geworden bin. Ja, kann Sinn machen, wenn wir den Rat mal ganz wörtlich nehmen. Für 2020 habe ich einen längeren Lauf-Wettbewerb geplant. Umwege wären da wohl kontraproduktiv.

• Heiner Elsen

Im vergangenen Jahr sah mein Guss aus Wachs noch richtig stümperhaft aus. Mehr als einen Haufen oder einen Klumpen konnte ich da auf den ersten Blick nicht erkennen. Das ist in diesem Jahr ganz anders – sofort ist ganz eindeutig ein Seepferdchen aus weißem Wachs erkennbar. Da steht laut Dr. Google für einen „Abnabelungsprozess“. Komisch, der hat bei mir eigentlich schon längst stattgefunden. Oder sieht das Teilchen doch eher wie ein kleiner Löwe aus? Der steht symbolisch für „Gute Freunde finden“. Die kann man ja immer gut gebrauchen – auch im neuen Jahr.

• Renke Hemken-wulf

Es ist mein erstes Mal Wachsgießen. Bisher war es immer Tradition, Bleigießen zu machen, aber das ist ja seit einigen Jahren nicht mehr möglich. Und so war die Krone – die ich mir ausgesucht habe – erstmals aus Wachs statt Blei. Doch der Rest kommt mir wieder bekannt vor: Nach dem Schmelzen auf dem Löffel und dem Bad im Wasser stellt sich meinen Kollegen und mir erstmal die Frage: Was kann das denn sein? Schnell heißt es „ein Pfeil“, und ja tatsächlich gibt es an der einen Seite eine Art Dreieck, das an eine Pfeilspitze erinnert und einen längeren dünnen Faden, der ein Stiel hätte sein können, der sich jedoch am Ende etwas teilt. Laut Beschreibung bedeutet ein Pfeil „schlechte Erinnerung“ – jemand bohre immer wieder in einer Erinnerung. Jedoch erinnert die Form auch an einen Mann (laut Beschreibung steht dieser für „hohes Alter“), eine Frau („Du wirst geliebt“) oder einen Drachen („Da kommt Stimmung auf“). Das klingt alles schon mal besser – also kann das Jahr 2020 gerne kommen.

Mein Wachsstück hat die Form einer Uhr. Etwas langsamer als die Kollegen kippe ich das Geschmolzene ins kalte Wasser, der Metallüberzug hängt noch im Wachs. „Sieht aus wie eine Schnecke“, stelle ich fest. Die Schnecke steht für „Mimöschen“. Statt rauszugehen, finde ich immer eine Ausrede, drin zu bleiben – nun, manchmal trifft das zu. Da ändert 2020 also nicht viel. „Es könnte auch eine Schlange sein, die ein Ei gefressen hat“, schlägt ein Kollege vor. Die Schlange warnt vor einem Hinterhalt einer Person, die versucht, mich hereinzulegen. Bleibe ich aufmerksam, kann ich das verhindern. Das ist gut zu wissen. Und vielleicht bin ich dann sowieso gerade drinnen.