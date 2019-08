Friesoythe Ein Hauch von Schützenfest liegt immer noch in seiner Wohnung. Die roten Fliegen der Garde liegen gewaschen auf dem Tisch – daneben glänzen immer noch Zylinder und der Königsorden. „So langsam realisiert man erst, was da in den letzten Wochen alles passiert ist. Das war einfach nur super“, freut sich Matthias Schumacher. Seit dem späten Sonntagnachmittag ist er der neue König der Friesoyther Schützengilde. „Das es gleich beim ersten Mal klappt – damit habe ich absolut nicht gerechnet“, sagt er. Eigentlich wollte er ja erst 2022 König werden, genau 25 Jahre nach seinem Vater Werner. Doch ein Bauplatz seiner Freundin in Neuscharrel brachte den 32-Jährigen unter Zugzwang. „Es war genau die richtige Entscheidung. So ein unfassbar schönes Schützenfest habe ich noch nie erlebt“, blickt die neue Majestät zurück.

Stolz ist er dabei auch auf seine Freundin, seine Familie sowie Nachbarn und Freunde. „Sie alle haben in den letzten Tagen viel vorbereitet und überall mit angepackt. Ohne sie würde man als König alt aussehen.“ Denn am Thron war an allen Tagen immer viel los – die ganze Stadt wollte dem neuen König gratulieren. „Es sind nur zwei von 20 Torten übergeblieben“, sagt Matthias Schumacher mit einem Schmunzeln.

Gefeiert wurde am Montag bis in den frühe Morgen. Kurz vor Ende ließ sich der König aber auch noch auf Händen tragen. Zusammen mit seinem Freund und Scheibenkönig Maik Stratmann startete er das „Stagediving“. „Ja, das war eine ziemlich verrückte Idee. Aber es war der krönende Abschluss eines unglaublichen Festes.“

Gleichzeitig möchte der neue König aber auch zukünftigen Anwärtern die Angst nehmen. „Niemand sollte sich vor finanziellen oder organisatorischen Hürden des Schützenfestes fürchten. Man bekommt so viel Unterstützung. König sein macht einfach nur Spaß – jeder Friesoyther Jung sollte es einmal gemacht haben“, sagt der König.