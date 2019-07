Kapitän verursacht Unfall

Friesoythe /Oldenburg Kaum ist die marode Cäcilienbrücke in Oldenburg angehoben und für den Straßenverkehr auf Jahre gesperrt, schon gibt es den ersten Unfall. Am Montag um 17.50 Uhr krachte der Kapitän des im Friesoyther Stadtgebiet beheimateten Binnenschiffs „Dione“ gegen das auf 1,60 Meter angehobene Bauwerk. Augenzeugen hörten ein heftigen Knall, gefolgt von einem Knirschen. Der Kapitän hatte seine Kommandobrücke zur Durchfahrt zwar heruntergefahren, doch passte das Schiff trotzdem nicht hindurch. Auch das auf dem Deck abgestellte Auto des Schiffsführers wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Schiff machte nach dem Unfall vor der Schleuse am Westfalendamm fest. Nach ersten polizeilichen Befragungen hatte der Schiffsführer die Durchfahrtshöhe falsch eingeschätzt und sein Ruderhaus nicht weit genug heruntergefahren. Die Beschädigungen an dem Binnenschiff waren erheblich. Gravierende Schäden an der Brücke seien nicht festgestellt worden.