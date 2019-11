Friesoythe Je länger diese Serie über bedeutsame Friesoyther läuft, desto interessanter wird sie. Es tauchen Namen auf, die viele Bürger aus dem Stadtgebiet wohl noch nie gehört haben. Oftmals, weil die Vorgeschlagenen in der Ferne leben. Dennoch haben sie ihre Wurzeln in Friesoythe und sind somit in ihrem Wirken eine Art Repräsentanten der Stadt.

Die NWZ fragt seit einigen Wochen nach genau solchen Persönlichkeiten. Personen, die in Friesoythe leben oder gelebt haben und die gleichzeitig etwas Besonderes bewirken oder bewirkt haben.

Eine dieser aus Friesoyther Sicht eher unbekannten Persönlichkeiten ist Werner Sabelhaus. Der gebürtige Friesoyther, Jahrgang 1939, zog 1971 als Lehrer nach Osterburken in Baden-Württemberg. Fortan engagierte er sich ehrenamtlich im sozialen Bereich.

Allen voran das Deutsche-Rote-Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt profitierten vom großen Engagement des heute 80-Jährigen. Über 30 Jahre war er zudem für die SPD im Gemeinderat Osterburken vertreten und war davon viele Jahre stellvertretender Bürgermeister. Er übernahm darüber hinaus unzählige weitere Ehrenämter. Das blieb nicht unbelohnt. Das DRK beispielsweise zeichnete ihn 1986 mit dem Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes aus. 1995 wurde ihm die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Es ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.

Seine damaligen Mitschüler Maria Flecken (Brühl) und Alfons Fugel (Würzburg), die mit ihm in den 1950er Jahren die Mittelschule Friesoythe besuchten, sind vom sozialen und gesellschaftlichen Engagement ihres Klassenkameraden sehr begeistert und schlugen ihn als besondere Friesoyther Persönlichkeit vor.

In nächster Zeit werden immer wieder Personen beschrieben, die von NWZ-Lesern vorgeschlagen wurden. Es können auch weiterhin Vorschläge per Post geschickt oder persönlich vorbeigebracht (NWZ Friesoythe, Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe) oder per E-Mail geschickt werden an red.friesoythe@nwzmedien.de. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Namen, Wohnort sowie Telefonnummer angeben und den Vorschlag begründen würden. Gerne können Sie auch anrufen (Telefon 04491/99882900).