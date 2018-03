Friesoythe Ein Pkw ist am Dienstag, 13. März, gegen 5.50 Uhr auf dem Direktor-Sperl-Weg in Friesoythe in Brand geraten. Der Brand, der nach Angaben der Polizei im Motorraum entstanden war, konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.