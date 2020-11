Politik: Mühlenverein plant kleines Kino

Friesoythe In der kommenden Woche wird es gleich zwei Sitzungen von Fachausschüssen der Stadt Friesoythe geben. Am Mittwoch, 2. Dezember, treffen sich um 18 Uhr die Mitglieder des Schulausschusses im Forum am Hansaplatz. Es geht unter anderem um die Neubaupläne einer Grundschule in Altenoythe und anstehende Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulen, die im kommenden Jahr in Angriff genommen werden sollen. Es wird auch über die Anschaffung von Lüftungsanlagen für Klassenräume beraten.

Am Donnerstag, 3. Dezember, 18 Uhr, tagt der Ausschuss für für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit im Forum. Hier geht es um mehrere Förderanträge. So möchte zum Beispiel der Mühlenverein Friesoythe ein kleines Kino im Obergeschoss der Mühle einrichten.