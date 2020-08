Prüfung zum Fischer online

Friesoythe Der Lehrgang zur Fischerprüfung im Herbst 2020 in Friesoythe wird aufgrund der aktuellen Situation nicht in gewohnter Form stattfinden können. Das gab jetzt der Fischereiverein im Bezirk der Friesoyther Wasseracht bekannt. Dieser Kursus soll überwiegend als Online-Lehrgang durchgeführt werden. Das bedeutet, dass den Teilnehmern das Material online zur Verfügung gestellt wird. Während der Ausbildung wird der Ausbilder an mehreren Terminen zur Fragenklärung und zur praktischen Gerätekunde zur Verfügung stehen (Tag und Ort werden kurzfristig bekanntgegeben). Dieses geschieht nach Absprache, um die Mindestabstände gewährleisten zu können.

Die Lehrgangsgebühren belaufen sich auf 90 Euro. Darin enthalten sind die Onlinematerialien und die Prüfungsgebühren. Anmeldungen werden auf der Internetseite des Fischereivereins (im Downloadbereich unter Weiterbildung/Ausbildung) oder per E-Mail an knut.tholen@ewetel.net angenommen.