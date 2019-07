Friesoythe Dr. Ralf Weise gehört erneut zu den besten Medizinern auf der Focus-Liste. Bereits seit 2015 erzielt der am St.-Marien-Hospital Friesoythe praktizierende Mediziner im Ranking von „Focus Deutschland“ Top-Bewertungen für seine hervorragende Arbeit. Nun wurde Dr. Weise zum fünften Mal in Folge mit dem Focus-Siegel „Top Mediziner 2019 – Adipositas-Chirurgie“ ausgezeichnet.

Die Adipositas-Chirurgie am St.-Marien-Hospital Friesoythe bietet eine Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau und versorgt regelmäßig Patienten weit über das eigentliche Einzugsgebiet hinaus, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. „Das Ergebnis der Focus-Recherche bestätigt noch einmal die medizinische Expertise, die wir in unseren Kliniken bieten“, teilte Hospital-Geschäftsführer Bernd Wessels mit.

Bereits vor einigen Wochen erhielten die Friesoyther Klinik der Akut-Geriatrie unter Leitung von Dr. Corinna Drebenstedt sowie die zum Marienhospital gehörende Praxis für Gastroenterologie unter Leitung von Dr. Robert Greinert das Focus-Siegel.