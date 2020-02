Rheumaliga wählt neuen Leiter

Friesoythe Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (AG) Friesoythe der Rheumaliga Niedersachsen sind am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr zur Generalversammlung in das Burghotel an der Kirchstraße in Friesoythe eingeladen. Neben dem Rückblick auf das Jahr 2019, dem Bericht des Leitungsteams und der Vorlage des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 wird auch der Haushaltsplan für das Jahr 2020 vorgestellt und muss von der Versammlung genehmigt werden, heißt es in der Ankündigung.

Ein Hauptthema der Versammlung wird zudem die Wahl eines neuen Leiters der Arbeitsgemeinschaft sein. Weitere, für die AG bedeutende Themen sind: die Situation um das Therapiebecken sowie die Ablauforganisation beim Funktionstraining. Anmeldungen für die Versammlung können noch bis Donnerstag, 27. Februar, unter Telefon 04491/933458 – zu den bekannten Bürozeiten – oder durch Eintragen in die Anmeldeliste im Bewegungsbad erfolgen, heißt es weiter.