Friesoythe Im gesamten Stadtgebiet Friesoythe waren am Samstag zahlreiche Freiwillige unterwegs, die die ausgedienten Weihnachtsbäume einsammelten. Gegen eine kleine Spende wurde die Weihnachtsbäume direkt vor den Haustüren abgeholt.

In Friesoythe, Altenoythe, Augustendorf, Ellerbrock, Markhausen und Neumarkhausen übernahmen diesen Dienst zum Beispiel die örtlichen Gruppen der Landjugend. In Kamperfehn waren außerdem Mitglieder des SV Kampe/Kamperfehn unterwegs.

Das gesammelte Geld wird in der Regel zu 100 Prozent für unterschiedliche wohltätige Zwecke eingesetzt. Die Friesoyther Landjugendlichen zum Beispiel spendeten das Geld im vergangenen Jahr an das Togo-Projekt der KLJB sowie an zwei Friesoyther Kindergärten.