Friesoythe Zahlreiche Friesoyther fragen sich wohl derzeit: Wer wird Nachfolger von Elimar Thunert? Der Fähnrich der Kompanie Wasserstraße hatte sich im vergangenen Jahr beim Schützenfest die Königswürde mit einem gezielten Schuss auf den Adler gesichert und seine Ehefrau Ursula zur Königin auserkoren. Im vergangenen Jahr waren es drei Königsanwärter.

In diesem Jahr sieht es bisher danach aus, als wenn vier Schützen an diesem Sonntag, 4. August, um die Königswürde auf dem Appellplatz kämpfen würden. So teilte Hauptmann Christian Ortmann aus der Kompanie Lange Straße am Freitag auf Nachfrage mit, dass Fähnrich Michael Vahle der bisher einzige Anwärter auf den Thron sei. Nach 2017 und 2018 versucht Vahle nun bereits zum dritten Mal, sich die Königswürde zu sichern.

Nach dem Schützenfest werde er sein Amt als Hauptmann aufgeben, teilte Ortmann zudem mit. Michael Vahle werde dann sein Nachfolger.

Für die Kompanie Kirchstraße meldete Hauptmann Christian Thoben auch am Freitag weiterhin nur Josef Bickschlag. „Bisher hat sich kein weiterer Schütze gemeldet“, sagte er. Die letzte Möglichkeit, seinen Hut in den Ring zu werfen, sei am Schützenfest-Sonntag beim Antreten. Vor Jahren habe sich einmal jemand so kurzfristig noch gemeldet. „Das ist aber selten“, sagte auch Thoben.

Nächster Anwärter auf den Thron ist Matthias Schumacher aus der Kompanie Wasserstraße. Die allerdings hat auch noch einen zweiten Kandidaten in petto. „Den darf ich aber noch nicht ansagen. Wir sind eine sehr zurückhaltende Kompanie und preschen nicht so vor“, betonte Hauptmann Johannes Hovehne am Freitag mit einem Augenzwinkern.

„Ich kann leider keinen Anwärter melden, hätte es aber gerne gemacht“, sagte Bernhard Dedden, Hauptmann der Kompanie Moorstraße, am Freitag auf Nachfrage. „Aber vielleicht überlegt es sich ja noch jemand bis Sonntag.“ Aber auch, wenn nicht: Immerhin wird in diesem Jahr ein Schütze mehr als 2018 am Adlerschießen teilnehmen. Spannend wird es also auf jeden Fall.