Friesoythe Auf ihrem Schießabend hat die Kompanie Lange Straße der Schützengilde Friesoythe zum siebten Mal einen Kompaniekönig ausgeschossen. Nach einem hartumkämpften Wettbewerb, angefeuert von Rasmus Braun, der die Schießkommandos übernommen hat, gelang es schließlich Peter Stelter, die Königswürde zu erlangen. Insgesamt feuerten 25 Schützen auf den von Michael Vahle und Stefan Kühling erbauten Vogel.

Hauptmann Christian Ortmann konnte nach dem Schießen auch noch die Schützen Werner Grever, Andreas Lampe und Stephan Schumacher mit Pokalen für die abgeschossenen Insignien Krone, Zepter und Apfel auszeichnen. Peter Stelter indes bekam neben dem Pokal für den Kompaniekönig auch die Königskette umgehängt.

Nach einem alles in allem gelungenen Abend stieg bei allen die Vorfreude auf das Schützenfest Anfang August an. Dabei versprachen alle Teilnehmer, ihren Königsanwärter Michael Vahle beim Schießen um die Königswürde der Schützengilde Friesoythe in diesem Jahr tatkräftig zu unterstützen.