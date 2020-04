Sechs Bäume beschädigt

Friesoythe Zwischen Freitag, 27. März, und Sonntag, 5. April, kam es in der Straße Hexenberg in Friesoythe zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich mit einer Säge die Baumrinde von sechs Kugelahorn, die am Straßenrand stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.