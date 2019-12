Friesoythe In vielen Geschäften gibt es ab diesem Samstag Flächen mit zusätzlichem Sortiment: An den drei Werktagen bis zum 31. Dezember darf wieder Feuerwerk an Privatpersonen verkauft werden.

Bei den steten Diskussionen um Feinstaub und Umweltschutz ist dies keine Selbstverständlichkeit mehr. In einigen Städten, auch in Niedersachsen, gibt es bereits Verbote. Manche Einzelhändler bieten kein Feuerwerk mehr an, die Baumarktkette Hornbach verzichtet ab dem kommenden Jahr deutschlandweit auf den Verkauf.

In Friesoythe gibt es noch keine Einschränkungen (außer der gesetzlich geregelten). Es gibt keine Verbotszonen und wer Feuerwerk kaufen möchte, hat viele Läden zur Auswahl. Dennoch gilt natürlich: Wer Feuerwerk benutzt, muss einiges beachten.

Die Vernunft muss siegen



• Zwei Tage zum Böllern

An Silvester und an Neujahr darf jeweils von 0 bis 24 Uhr Feuerwerk der Kategorie 2 gezündet werden, dazu gehören etwa Silvesterraketen, Böller, Fontänen oder Römische Lichter.

• Hier gelten Verbote

In der Nähe von Krankenhäusern oder Kliniken, Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Tankstellen sowie Reet- und Fachwerkhäusern darf kein Feuerwerk entzündet werden. Rücksicht nehmen sollte man in der Nähe von Sammelunterkünften und Tierheimen.

• Richtig entsorgen

Wer böllert, muss danach aufräumen. Abgebranntes Feuerwerk gehört in den Restmüll. Blindgänger dürfen nicht erneut gezündet werden. Vor der Entsorgung gehören diese einige Stunden ins Wasser, zur Sicherheit sollten sie einzeln in eine mit Sand oder Erde gefüllte Tüte verpackt werden. Erst dann gehören sie in den Restmüll.

Mit Bedacht



• Tiere schützen

Wer seinen Tieren Silvesterstress ersparen will, schottet sie möglichst vom Lärm ab. Dieser wird durch geschlossene Fenster und Rollläden zusätzlich gedämpft, auch laufende Fernseher oder Radios können helfen. Wichtig ist, dass die Tiere Rückzugsmöglichkeiten haben.