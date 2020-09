Stadt investiert in Straßen

Jahr für Jahr investiert die Stadt Friesoythe mehrere hunderttausend Euro in den Erhalt der Straßen. Auch im kommenden Jahr sind 700 000 Euro für Straßenunterhaltungsarbeiten vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen für 2021 wurden kürzlich von der Stadtverwaltung vorgestellt. Es wurde ein Prioritätenplan erstellt, der sich an fachlicher Dringlichkeit sowie finanzieller und personeller Machbarkeit orientiere, heißt es.

Die Europastraße wird auf 500 Meter eine neue Asphaltdecke bekommen. Die Wangerooger Straße von der Umgehungsstraße bis zur Thüler Straße (300 Meter) ebenfalls. Gleiches gilt für die Eschstraße zwischen Böseler Straße und Alte Meeschen (500 Meter). Der Pehmertanger Weg erhält auf dem letzten 1300 Meter langen Stück bis zum Horstberg eine Asphaltdecke.

Beim Rudolfweg in Edewechterdamm stehen Asphaltarbeiten und eine Straßenentwässerung an. Auf dem Deepstreek in Neuvrees werden auf einer Länge von 100 Metern die Spurplatten entfernt und durch eine Asphaltschicht ersetzt. Und in Neulorup werden auf Wegen ebenfalls Spurplatten entfernt. Auf insgesamt 1100 Metern soll es dort künftig Schotterwege geben.