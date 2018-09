Friesoythe Am Dienstag, 25. September, ist in den Vormittagsstunden eine Straßenlaterne in Friesoythe an der Wasserstraße bei einem Verkehrsunfall beschädigt, wobei sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Schaden an der Laterne wird nach Polizeiangaben auf etwa 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.