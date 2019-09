Friesoythe Bei Katja Eltner und ihren Kollegen steht das Telefon an diesem Montagmorgen nicht still: „Viele betroffene Kunden haben sich bereits bei uns gemeldet, wir sind mit nichts anderem beschäftigt“, sagt die Mitarbeiterin vom Reisebüro Tholen in Friesoythe. Alle wollen wissen, wie es nach der Insolvenz vom Thomas Cook weitergeht und wie mit ihrem bereits gebuchten und bezahlten Urlaub umgegangen wird.

Viel mehr als die Kunden weiß Eltner jedoch auch noch nicht: „Dadurch, dass auf dem deutschen Markt noch nicht entschieden wurde, wie es weitergeht, können wir noch nicht abschätzen, wie groß die Auswirkungen sind.“

Viel hänge davon ab, ob die Kunden weiterhin mit der Fluggesellschaft Condor fliegen können. Das Tochterunternehmen hat zunächst bekannt gegeben, den Flugbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Situation ist auch für das Friesoyther Reisebüro außergewöhnlich: „Eine Insolvenz in dieser Größenordnung hatten wir noch nicht“, sagt Eltner.

Im Hanse-Reisebüro an der Moorstraße ist die Lage entspannter: „Wir haben keine betroffenen Kunden, da wir mit Tui und nicht mit Thomas Cook zusammenarbeiten“, sagt Geschäftsführer Heinz Schlarmann. Tui lasse jedoch viele Reisende mit Condor fliegen, weshalb einige Kunden beim Reisebüro nachgefragt hätten.

Schlarmann konnte die Urlauber jedoch beruhigen: „Tui kümmert sich als Reiseveranstalter im Fall des Falles darum, dass die Kunden in den Urlaub fliegen können. Als die Fluglinie Germania eingestellt wurde, hat Tui auf eine andere Fluglinie umgebucht.“ Alle Urlauber hätten ihr Ziel erreicht.

In einem solchen Fall würde das Reisebüro zuerst die Information erhalten und dann an die Kunden weitergeben – ein Vorteil gegenüber einer Buchung im Internet: „Zwischen der Buchung und dem Urlaub vergeht immer eine gewisse Zeit. Bei einer Buchung im Internet müssen sich die Urlauber selbst über die Änderungen informieren.“

Besonders schade findet Schlarmann, dass die Insolvenz nun wieder die Kunden trifft – auch wenn das Geld rückerstattet wird: „Bei einer Insolvenz greift die Reiserücktrittsversicherung, jeder Veranstalter muss zudem einen Sicherungsschein ausstellen.“ Die Kunden würden das Geld also in jedem Fall zurückbekommen – meist allerdings erst nach einem Jahr. „Das ist schlecht für den Kunden, der seinen Urlaub ja bereits genommen hat. Eine Umbuchung auf eine andere Reise wäre nur beim gleichen Veranstalter möglich.“

Viele Urlauber würden auch wegen solcher Fälle wieder in einem Reisebüro buchen: „Die Leute werden immer vorsichtiger und buchen nicht mehr im Internet, weil sie dort überhaupt keinen Ansprechpartner haben“, beobachtet Schlarmann.

Obwohl dies für ihn ein Vorteil sei, sieht er in der Insolvenz keinen Grund zur Freude: „Das ist traurig für die ganze Branche, die Leute haben weniger Vertrauen.“

