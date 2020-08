Trauer um Marion Arnkens

Friesoythe Große Trauer um eine Friesoyther Wirtin: Marion Arnkens ist am Mittwoch, 19. August, im Alter von 59 Jahren überraschend verstorben. In der Stadt war sie als Wirtin der Gaststätte Poet an der alten Mühlenstraße mitten im Ortszentrum sehr bekannt. Bis zuletzt stand sie immer selbst bis in die frühen Morgenstunden hinter dem Tresen.

Gleichzeitig lenkte die zweifache Mutter als 1. Vorsitzende seit Juni 2018 die Geschicke des Handels- und Gewerbeverein Friesoythe (HGV). Auch vor ihrem Amt an der Spitze der Friesoyther Kaufmannschaft war sie seit 1999 durchgehend im Vorstand des HGV tätig und engagierte sich zum Beispiel für die Organisation der Friesoyther Maitage und des Eisenfestes. Als HGV-Vorsitzende setzte sie sich auch besonders für die Stärkung der Stadt als Einzelhandelsstandort ein.