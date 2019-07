Unbekannte stehlen Fahrzeug

Friesoythe Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 2. Juli, 22 Uhr, bis Mittwoch, 3. Juli, 9 Uhr, einen an der Barßeler Straße in Friesoythe geparkten BMW X5 im Wert von etwa 35 000 Euro entwendet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen CLP-GK 45 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.