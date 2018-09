Friesoythe Ein Ford Fiesta ist am Dienstag, 4. September, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Barßeler Straße in Friesoythe am hinteren Radkasten beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Unfallschadens, der laut Polizei auf etwa 400 Euro geschätzt wird, zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.