Unfallflucht nach Park-Rempler

Friesoythe Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Mittwoch, vermutlich beim Parken, einen BMW 4er, der auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Thüler Straße in Friesoythe geparkt war. Laut Polizeiangaben ist der Unfall zwischen 16.15 und 18.30 Uhr passiert. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des 1200 Euro hohen Schadens zu kümmern. Hinweise an Telefon 04491/93160.