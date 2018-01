Friesoythe Für die Vamos-alpha-Ferienfreizeit nach Granheim in Norwegen vom 1. bis zum 13. Juli sind noch Plätze frei. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern, an Paare und Alleinreisende. Untergebracht sind die Teilnehmer im Granheim Feriesenter im eigenen Apartment mit Badezimmer und Küche. Eine Verpflegung mit Vollpension und ein tägliches Programm mit interessanten Bergtouren für jedes Alter und Kanufahrten auf umliegenden Seen werden angeboten. Auch eine Kanutour mit Übernachtung in der Natur ist geplant.

Darüber hinaus hat jede Familie und jeder Mitreisende die Möglichkeit, ein Tagesprogramm nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ziele wie der Sognefjord, der größte Fjord Norwegens, angrenzende Naturschutzgebiete mit besonderen Wandermöglichkeiten oder der Bärenpark von Flá könnten besucht werden.

Die Apartmentmiete im Feriesenter kostet 450 Euro€. Zudem fallen für Verpflegung und Programmgestaltung Kosten von 150€ Euro pro Person an. Die Anreise muss jede Familie im eigenen Pkw eigenständig organisieren und durchführen. Gerne hilft das Vamos-alpha-Team auf Anfrage bei der Fährbuchung.

Da es sich um eine Ferienfreizeit der katholischen Kirchengemeinde handelt, werden auch Gottesdienste gefeiert und Gebete gesprochen. Auch wird erwartet, dass alle Mitreisenden bereit sind, für die Gemeinschaft Aufgaben wie an einem Abend den Abspüldienst zu übernehmen.

Infos und Anmeldeunterlagen gibt es unter vamos-alpha@stmarienfriesoythe.de, bei Roswitha Bolten (Telefon 04491/91031) oder Henning Jansen (Telefon 04491/787049).