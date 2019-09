Vandalismus beim Gymnasium

Friesoythe Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 20. September, 17 Uhr, bis Montag, 23. September, 15 Uhr, drei Fenster und zwei Verkleidungsbleche am Gebäude des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Friesoythe. Zudem wurde in der Zeit zwischen Montag, 23. September, 15.30 Uhr, und Dienstag, 24. September, 7 Uhr, die Tischtennisplatte auf dem Schulgelände beschädigt. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 2250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.