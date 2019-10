Friesoythe Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr wurde durch eine Zeugin ein offensichtlich volltrunkener Radfahrer an der Thüler Straße in der Nähe des Friesoyther Schwimmbades gemeldet. Der 46-jährige Friesoyther war nicht mehr in der Lage, sein Fahrrad sicher im öffentlichen Verkehrsraum zu führen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 2,40 Promille, somit war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.