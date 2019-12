Friesoythe Alle Zettel sind weg! Dieses äußerst positive Fazit der Weihnachtswunschbaum-Aktion konnten Organisatorin Petra Oltmann und Bürgermeister Sven Stratmann am Freitag im Friesoyther Rathaus ziehen.

Vom Weihnachtswunschbaum konnten Friesoyther Bürger oder Firmen ab Mitte November 319 rote Wunschzettel „pflücken“. Damit soll Kindern bis einschließlich zwölf Jahre ein Weihnachtswunsch erfüllt werden. Unter den Wünschen waren in diesem Jahr vor allem Spielzeug wie Trecker oder Puppen, Griffelmappen und Schuhe, erzählte Oltmann.

„Ein großes Dankeschön geht an die Spender“, sagte Stratmann. Das große Interesse an der Geschenk-Aktion zeige, dass die Menschen in Friesoythe ein Herz haben, so der Bürgermeister. Die Aktion sei zu einer Tradition geworden und sie höre nur positive Rückmeldungen, ergänzte Oltmann: „Viele Friesoyther fragen schon im Oktober, wann es wieder losgeht.“

250 verpackte Geschenke wurden bisher im Rathaus abgegeben. Die restlichen sollen in der kommenden Woche eintreffen, berichtete Oltmann. Wer nicht selbst ein Geschenk kaufen konnte, konnte auch einen Geldbetrag auf ein Spendenkonto einzahlen. „Davon haben wir dann die Geschenke gekauft“, erzählte Oltmann. Das Geld bleibt dabei im örtlichen Handel – und nicht etwa bei Internethändlern, betonte sie.

Die gekauften Geschenke müssen jetzt nur noch verpackt werden. Dabei arbeitet sie mit Ingrid Hogarz, die in der Zentrale des Rathauses tätig ist, zusammen.

Familien können ihre Geschenke dann am Dienstag, 17. Dezember, im Ratssaal der Stadt Friesoythe, Alte Mühlenstraße 12, abholen.