Friesoythe Am Samstag, 3. März, hat sich in Friesoythe in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Alten Hafen ein Parkrempler mit anschließender Unfallflucht ereignet. Laut Polizei wurde ein dort abgestellter VW Golf Plus offensichtlich beim Ein- oder Ausparken angefahren, wodurch an dem Pkw ein Schaden von etwa 1000 Euro verursacht wurde. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 zu melden.