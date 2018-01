Friesoythe Ein unbekannter Täter hat vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen am Fahrbahnrand an der Wiesenstraße in Friesoythe abgestellten Pkw im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 25. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 26. Januar, 10 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei Friesoythe zu kontaktieren unter Telefon 04491/93160.