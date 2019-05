Gehlenberg Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ beteiligte sich die erst im vergangenen Jahr gegründete Landjugendgruppe Gehlenberg-Neuvrees der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Etwa 60 Jugendliche hatten sich daran beteiligt.

Ihre Aufgabe wurde ihnen am Donnerstag um 17.07 Uhr gestellt: Sie sollten die Neugestaltung des Kulturzentrums Mühlenberg übernehmen. Mit zahlreichen Ideen machten sie sich an die Arbeit und waren dabei nicht nur kreativ, sondern achteten auch auf die Umwelt. Die Ausstellungsfläche vor der Halle wurde neu gepflastert und zur Straße hin mit einem Beet aus heimischen Sträuchern abgegrenzt. An mehreren Stellen wurden Obstbäume gepflanzt, Bänke und Mülltonnen aufgestellt sowie selbst gebaute und bemalte Vogelnistkästen aufgehängt. Die Jugendlichen bauten ein Insektenhotel, säten eine Blumenwiese und gestalteten einen großen Spielplatz mit verschiedenen Spielmöglichkeiten. Ein Barfußparcours, eine Wand mit Klanggeräten oder Tiere zum Klettern lassen Kinderherzen von nun an höher schlagen. Ein Unterstand hinter der Halle dient der Dorfgemeinschaft als Lagerfläche.

Diözesanpräses der KLJB im Bistum Osnabrück, Markus Brinker, zeigte sich bei seinem Besuch überwältigt: „Ihr habt ja nichts ausgelassen“, äußerte er angesichts der Vielzahl mit Engagement und Energie in wenig Zeit geschaffenen Objekte.

Unterstützt wurde die Landjugend von verschiedenen Vereinen und den örtlichen Betrieben. Die örtliche Gastronomie sorgte für die Mahlzeiten.

Der Vorsitzende der KLJB, Jan-Dirk Robbers, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Aktion: „Es war sehr anstrengend, aber durch die tolle Motivation unserer Mitglieder hat es viel Spaß gemacht und den Zusammenhalt gestärkt.“

