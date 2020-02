Gehlenberg /Neuvrees /Markhausen /Thüle Ob Dorf-Disco in Neuvrees, Radwanderkarten für Markhausen, Nistkästen anbringen in Thüle oder Glühweinabende an der Mühle in Gehlenberg – zahlreiche Projektideen konnten zum Auftakt der Sozialen Dorfentwicklung auf der Einwohnerversammlung in Neuvrees Anfang Januar gesammelt werden. Nun geht es darum, auf den Dörferabenden für die einzelnen Dörfer Projekte auszumachen, die als erstes umgesetzt werden sollen.

Der Dörferabend für Neuvrees und Gehlenberg findet an diesem Dienstag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuvrees statt. Am Dienstag, 3. März, beginnt um 19 Uhr dann der Dörferabend für Thüle und Markhausen im Dorfgemeinschaftshaus Markhausen satt.

Das Land Niedersachsen möchte mit dem Modellprojekt „Soziale Dorfentwicklung“ in den Dörfern Klein- und Kleinstprojekte initiieren. In Friesoythe Süd hat sich schon auf der ersten Veranstaltung gezeigt, dass dafür nicht nur das Potenzial vorhanden ist, sondern auch viele engagierte Menschen bereit sind, sich einzubringen, teilte Bürgermeister Sven Stratmann mit. Daher stehe der jeweilige Dörferabend unter dem Motto „Du für dein Dorf“.

Unterstützung bekommen die Dorfgemeinschaften durch die neuen Dorfmoderatoren, die nach einem ersten Ausbildungsblock auf den Dörferabenden nicht nur vorgestellt, sondern auch zum Einsatz kommen werden. Jeweils zwei Dörfer treffen sich an einem Ort, werden dann aber in getrennten Räumen an den eigenen, örtlichen Projektideen arbeiten.

Weitere Infos zur Sozialen Dorfentwicklung in Friesoythe Süd unter www.pro-dorfentwicklung.de