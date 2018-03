Gehlenberg In der Zeit vom 27. März, 14 Uhr, bis zum 28. März, 13 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, Seat Ibiza, der an der Straße Im Alten Haferland in Gehlenberg geparkt war, beschädigt. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.