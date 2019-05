Versuchter Einbruch in Imbiss

Gehlenberg Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 20. Mai, 20 Uhr, und Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr, versucht, das Fenster eines Imbisses an der Gehlenberger Kirchstraße in Gehlenberg aufzuhebeln. Es blieb jedoch bei einem Versuch, teilte die Polizei mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.