Kein Markt in Kampe

Kampe In Kampe wird es wegen der Corona-Situation in diesem Jahr keinen Adventsmarkt geben. Zu dieser Entscheidung kam jetzt der Ortsverein Kampe-Ikenbrügge. Nach jetzigem Stand müsste der Ortsverein ein ausgiebiges Hygiene- und Sicherheitskonzept vorlegen. Vorgegebene Wegrichtungen, Abstandsvorschriften an den Ständen, Erfassung der Namen an gemeinsamen Stehtischen und vieles mehr. Dies hätte nur mit bezahlten Sicherheitskräften umgesetzt werden können. Dafür fehlen dem Verein leider die Finanziellen Möglichkeiten.

Der Ortsverein bedauert diese Entscheidung sehr, „aber wir nehmen unsere Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste, Aussteller und freiwilligen Helfer sehr ernst“.

Außerdem wurden Neuwahlen durchgeführt. Der Dorfverein setzt sich aus sechs Vereinen aus Kampe und Umgebung zusammen. Die Wahlen ergaben folgenden Vorstand: 1. Vorsitzender Josef Themann vom Schützenverein Kampe/Ikenbrügge, 2. Vorsitzender Karl-Heinz Krone vom KC Ikenbrügge, Kassenwart Stefan Witte vom FFC, Schriftführer Jonas Schulte von der Landjugend.