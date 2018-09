Kampe In der Zeit von Sonntag, 2. September, 17 Uhr, bis Montag, 3. September, 16.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zwölf Zuchttauben aus einem Gartenstall an der Kanalstraße in Kampe entwendet. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.