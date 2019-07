Langwege /Friesoythe Die Zelte sieht man schon von der Straße aus: Rund 60 Kinder und Jugendliche sowie 30 Betreuerinnen und Betreuer aus Friesoythe haben in Langwege (Landkreis Vechta) das Messdiener-Zeltlager aufgeschlagen. Angereist sind sie am Montag mit dem Fahrrad, zehn Tage verbringen sie hier.

„Bisher lief es ganz gut“, sagt Matthias Orth, der gemeinsam mit Claas Lübbers die Lagerleitung inne hat. Nur ein Problem musste gelöst werden: Der Landkreis Vechta hatte aufgrund der Trockenheit ein Lagerfeuerverbot ausgesprochen. „Da mussten wir improvisieren.“ Denn bei der Nachtwache kann es ganz schön kalt werden. „Wir haben einen Heizpilz besorgt, damit es wenigstens warm ist.“ Auch das Wetter war bisher „etwas durchwachsen“. Der Großteil des Programms lief bisher trotzdem wie geplant ab. „Wir hatten schon schlimmere Jahre.“

Viel findet auf dem Zeltplatz statt: zum Beispiel Spiele wie Brennball, Zeitungsschlagen oder die Traumreise. Auf dem Programm des ersten Tags stand etwa gleich zu Beginn die Aktion „Zelte verschönern“. Mit Holz und Werkzeugen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz verschiedene Dinge gefertigt. Vor dem Zelt der „Mädchen-WG“, wie es auf dem selbst gemachten Schild zu lesen ist, haben die Bewohnerinnen unter anderem einen Zaun mit Ecktischen, ein Klingelschild und Podeste für Blumenvasen gebaut.

Neben abendlichen Showeinlagen und Spielen werden auch immer wieder Ausflüge unternommen, am Montag geht es unter anderem in den Movie Park. Darauf freut sich die zehnjährige Amelie schon am meisten. Sie hatte im vergangenen Jahr bereits eine Nacht im Zeltlager verbracht und ist nun das erste Mal für die ganze Zeit mit dabei. Am besten gefällt ihr, „wenn wir Spiele machen“. Das gefällt auch Bjarne (10) richtig gut, genauso wie die Ausflüge, die unternommen werden.

Schon zum sechsten Mal mit dabei sind Juliane (14) und Jonas (15). „Es macht jedes Jahr Spaß“, fasst Juliane zusammen. Es sei eine „gute Gemeinschaft“ – und man lernt immer neue Leute kennen. Auch sie freut sich auf die Fahrt zum Movie Park: Die Fahrten machen „am meisten Spaß“.

„Die Gemeinschaft ist am besten“, findet auch Jonas. Am besten gefallen ihm die Nächte – das Wimpel im Langer vor Angriffen zu schützen macht ihm am meisten Spaß.

Bei so vielen Aktivitäten ist eine gute Verpflegung natürlich sehr wichtig. Um den abwechslungsreichen Speiseplan kümmert sich das vierköpfige Küchenteam. „Über das Essen sind wir echt froh“, sagt Matthias Orth.

Zuständig dafür ist seit rund zehn Jahren Mechthild Lüken, mittlerweile unterstützt von ihrer Tochter Laura und erstmals von den Betreuern Erik Moormann und Nils Anneken. Für Mechthild Lüken ist es in diesem Jahr die letzte Fahrt. Aber es besteht kein Grund zur Sorge: „Das neue Küchenteam steht schon“, sagt sie. Und verbunden bleibt sie dem Zeltlager auch: „Meine Unterstützung für die Organisation“, hat sie schon zugesagt.

